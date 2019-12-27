РПЛ назвала сборную десятилетия по версии болельщиков

? Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019
? В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Юрий Жирков ("Зенит"), Сергей Игнашевич (завершил карьеру/тренер), Бранислав Иванович ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Понтус Вернблум (ЦСКА/ПАОК), Мигел Данни ("Зенит”/завершил карьеру), Халк ("Зенит”/”Шанхай СИПГ"), Головин (ЦСКА/”Монако").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Вагнер Лав (ЦСКА/”Коринтианс").