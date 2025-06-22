"Джикия и сейчас бы не помешал "Спартаку". Но его сейчас не взяли и потом не возьмут назад при нынешнем руководстве. Это нефутбольные причины. Теперь это уже отрезанный ломоть, ничего тут не поделать", - сказал Первак Legalbet.
В минувшем сезоне Джикия выступал за "Химки", сыграв за клуб 17 матчей в РПЛ. Химчане по итогам чемпионата заняли 12-е место, но вылетели из Премьер-Лиги, не пройдя лицензирование. Ожидается, что Джикия продолжит карьеру в Турции.
Первак: Джикия не помешал бы сейчас "Спартаку"
Бывший гендиректор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал возможный отъезд Георгии Джикии в Турцию.
Фото: ФК "Химки"