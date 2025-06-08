Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Германия
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Португалия
22:00
ИспанияНе начат

Манчестер Сити - Аль-Айн. 23 июня 2025 04:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Клубный чемпионат мира

Группа G. 2 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Манчестер Сити Аль-Айн Клубный чемпионат мира

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?