"Пока не комментирую. Как только что-то будет объявлено официально, вы все узнаете", - передает слова Божина "Чемпионат".
Ранее воронежский "Факел" объявил об уходе Сергея Божина в связи с истечением срока контракта.
Божин, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Факел" летом 2022 года из самарских "Крыльев Советов". В минувшем сезоне 30-летний футболист провел за воронежскую команду 25 матчей в чемпионате и Кубке России.
Божин не исключил возможное возвращение в "Крылья Советов"
Защитник Сергей Божин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Факел"