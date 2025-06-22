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Божин не исключил возможное возвращение в "Крылья Советов"

Защитник Сергей Божин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Факел"
"Пока не комментирую. Как только что-то будет объявлено официально, вы все узнаете", - передает слова Божина "Чемпионат".

Ранее воронежский "Факел" объявил об уходе Сергея Божина в связи с истечением срока контракта.

Божин, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Факел" летом 2022 года из самарских "Крыльев Советов". В минувшем сезоне 30-летний футболист провел за воронежскую команду 25 матчей в чемпионате и Кубке России.

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