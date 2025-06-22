"Я могу подтвердить интерес "Спартака" к Балло. Сделал ли российский клуб предложение? Мы ожидаем подробностей в течение следующей недели. После этого мы приступим к более детальному анализу ситуации", - цитирует агента "СЭ".
Тьерно Балло, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в "Вольфсберг" из "Челси". В минувшем сезоне 23-летний вингер принял участие в 31 матче за команду в автрийской Бундеслиге, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Также на счету форварда 3+2 по системе гол плюс пас в 10 играх Кубка Австрии. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 5 миллионов евро.
Агент вингера "Вольфсберга" Балло подтвердил интерес "Спартака"
Петер Хюемерлехнер, агент форварда "Вольфсберга" Тьерно Балло, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны "Спартака".
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