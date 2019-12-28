17-летний защитник, ставший выходом для ЦСКА, оказался круче Умярова. Топ-5 открытий текущего сезона

Ростовчан сразу двое, как и воспитанников «Спартака».
5. Дмитрий Чистяков, «Ростов»
Ещё год назад мы ничего не знали об этом игроке. Он пытался пробиться в «Зенит» через молодёжный состав и фарм-клуб, ездил в Армению и несколько лет играл в ФНЛ. Весной после удачного сезона в «Тамбове» Чистякова заметил «Ростов» - и защитник наконец-то пробился в премьер-лигу.
Сходу Чистяков стал первым в РПЛ по выигранным единоборствам. На счету бывшего игрока «Зенита» 72% выигранных единоборств, 254 из 351 эпизода. А ещё один гол в 18-ти матчах, место среди лидеров чемпионата для нового дерзкого «Ростова» и первый вызов в сборную в его карьере.
Говорят, что футболиста в «Зенит» могут забрать уже этой зимой, но этого бы страшно не хотелось. Во-первых, потому что Петербург кладбище для молодых талантов – результат там нужен здесь и сразу. Во-вторых, хочется смотреть на боеспособный «Ростов». В-третьих, надо иметь совесть: в конце концов «Газпром» может скупить всех футболистов на свете, чтобы остальным было некем играть.
У Чистякова были и провальные матчи. Но вряд ли дебютный сезон для центрального защитника мог бы сложиться иначе.
4. Владимир Обухов и Георгий Мелкадзе, «Тамбов»
Спецбригаду по спасению «Тамбова» от бесславного вылета мы решили объединить в один пункт, потому что истории игроков во многом сходятся. Оба воспитанники «Спартака», у которых не получилось в родной команде, оба долго не могли забить в премьер-лиге. И ладно ещё человек-мем Мелкадзе. Обухов терпел до 27-ми лет!
Зато в текущем сезоне пара нападающих вышла на абсолютно новый уровень. Оба тащат «Тамбов» (команда с самым дешёвым составом в лиге) из зоны вылета. Мелкадзе забил 5, сделал 3 голевых и стал лучшим игроком первой части чемпионата. Обухов отстаёт не сильно – у него 5+2. При этом они оба начали играть только по ходу сезона.
Владимир, кстати, признавался, что хочет вернуться в «Спартак». Такими темпами он и Мелкадзе до него действительно доедут. Тем более, судя по турнирной таблице, «Спартак» и «Тамбов» команды примерно одного уровня.
3. Наиль Умяров, «Спартак»
Воспитанника «Чертаново», на которого Кононов почему-то упорно забивал, при Тедеско стал получать игровое время. Оказалось, что молодой полузащитник уже сейчас может играть на достойном уровне – хотя его по итогам первой части чемпионата сильно перехваливают.
Например, последний матч в году против «Ростова» Умяров провалил просто чудовищным образом. Поэтому делать выводы дальше того, что молодой человек готов к основе, не стоит.
Иначе получится, как обычно складывается в «Спартаке» - от Умярова будут ждать слишком многого и сожрут в следующем году после первого же спада или неудачной игры. Так что просто отмечаем, что у «Спартака» есть отличный, если только учитывать его перспективы, российский полузащитник – и желаем Наилю удачи.
2. Эльдор Шомуродов, «Ростов» и Александр Соболев, «Крылья»
Ещё один дуэт в топе открытий. Оба нападающих, от которых ещё летом не ждали особых подвигов, взорвали старт этого чемпионата. До октября Соболев и Шомуродов штамповали голы чуть ли не в каждом туре и гнались друг за другом в таблице бомбардиров.
Но на экваторе осени что-то сломалось. «Крылья» вообще пошли на спад, а на «Ростове» вполне могли сказаться финансовые трудности. Итог – оба не забивали с первых чисел октября.
Правда, если Соболев потерялся совсем, то Шомуродов продолжил помогать своей команде голевыми передачами. Во многом благодаря ему южанам удалось добиться разгрома в заключительном туре перед перерывом над «Спартаком».
1. Вадим Карпов, ЦСКА
С новыми футболистами, пришедшими летом армейцам, не повезло ещё серьёзнее, чем «Спартаку». На смену покинувшему клуб Бекао красно-синие взяли Шарлию и Гогуа, и обоими Гончаренко остался недоволен. В итоге наставник ЦСКА, уже привыкший варить кашу из топора, откопал в молодёжном составе Вадима Карпова.
Нельзя сказать, что Карпов показал какой-то запредельный уровень, отборы уровня Уремовича из «Рубина» или борьбу вышеупоминаемого Чистякова. Нет, для совсем молодого футболиста, оказавшегося в стрессовых условиях, у Карпова оказалось кое-что получше – порядочный уровень и стабильность.
Остаётся надеяться и верить, что Карпова минуют серьёзные (да и вообще) травмы, а с головой у игрока окажется всё в порядке с головой. Насчёт последнего можно быть даже более-менее уверенным – с молодыми ребятами из ЦСКА обычно таких проблем не возникает.
Фото: ФК "Ростов", РИА Новости, ФК "Спартак", ПФК ЦСКА
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