"Рубин" объявил о переходе Самошникова из "Торпедо"

?Илья Самошников - игрок «Рубина»?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 2, 2020
?22-летний защитник перешёл в нашу команду из «Торпедо»(Москва).
Добро пожаловать, Илья!
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О сроках контракта с 22-летним игроком не сообщается. Футболист может сыграть на обоих флангах полузащиты.
Ранее Самошников выступал за московские "Велес" и "Арарат", а также ярославский "Шинник".
В текущем сезоне защитник провел за "Торпедо" 22 матча в ФНЛ, забил один гол и сделал пять результативных передач.