"Рубин" объявил о переходе Самошникова из "Торпедо"

О сроках контракта с 22-летним игроком не сообщается. Футболист может сыграть на обоих флангах полузащиты.Ранее Самошников выступал за московские "Велес" и "Арарат", а также ярославский "Шинник".В текущем сезоне защитник провел за "Торпедо" 22 матча в ФНЛ, забил один гол и сделал пять результативных передач.