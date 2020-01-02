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"Рубин" объявил о переходе Самошникова из "Торпедо"

"Рубин" объявил о переходе из московского "Торпедо" крайнего защитника Ильи Самошникова.


О сроках контракта с 22-летним игроком не сообщается. Футболист может сыграть на обоих флангах полузащиты.

Ранее Самошников выступал за московские "Велес" и "Арарат", а также ярославский "Шинник".

В текущем сезоне защитник провел за "Торпедо" 22 матча в ФНЛ, забил один гол и сделал пять результативных передач.


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Теги: Рубин Самошников Торпедо ФНЛ
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