— Я не могу ничего сказать. Просто я не знаю этой ситуации. Не могу комментировать, — сказал Семин.
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков был более конкретен.
— Правда. Что Смолов может продолжить карьеру в Испании? — вопрос Мещерякову.
— А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.
— В Англию?
— Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...
— То есть никакой конкретики?
— По крайней мере, мне об этом ничего не известно.
— Смолов нужен "Локомотиву"?
— Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.
— При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.
— Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ...
"СЭ"
Мещеряков: Смолов в "Эспаньоле"? Ребят, не читайте газет по утрам
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, что нападающий его команды Федор Смолов может перейти в "Эспаньол".
Фото: ФК "Локомотив"
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