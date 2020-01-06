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Мещеряков: Смолов в "Эспаньоле"? Ребят, не читайте газет по утрам

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, что нападающий его команды Федор Смолов может перейти в "Эспаньол".
Фото: ФК "Локомотив"
— Я не могу ничего сказать. Просто я не знаю этой ситуации. Не могу комментировать, — сказал Семин.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков был более конкретен.

— Правда. Что Смолов может продолжить карьеру в Испании? — вопрос Мещерякову.

— А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.

— В Англию?

— Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...

— То есть никакой конкретики?

— По крайней мере, мне об этом ничего не известно.

— Смолов нужен "Локомотиву"?

— Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.

— При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.

— Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ...

"СЭ"


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Теги: Мещеряков Смолов Локомотив Эспаньол Ла Лига
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