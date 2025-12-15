Грушевский сравнил Батракова и Кисляка

"Кисляк и Батраков не имеют физических сверхданных, главный их козырь — светлые головушки. Они очень хорошо думают на поле, умеют предвидеть ситуацию, правильно принять решение. Это уникальное качество, которое дано не всем футболистам. Сочетание интеллекта и физической выносливости выделяет их на фоне остальных игроков", — передает слова Грушевского "Спорт-Экспресс".
В первой части сезона 2025/2026 Матвей Кисляк провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. В активе Алексея Батракова — 23 игры, 15 голов и 6 ассистов.
Юморист, болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский сравнил полузащитника команды Матвея Кисляка с хавбеком "Локомотива" Алексеем Батраковым.
Фото: ПФК ЦСКА