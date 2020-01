Кудряшов возвращается в Турцию, а у Смолова, похоже, появился вариант с последней командой Испании

View this post on Instagram

?? Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Tak?m formas?n? da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 y?ll?k s?zle?me imzalam??t?r. Fedor Kudryashov'a ho? geldin der, ba?ar?lar dileriz. #BizAntalyasporuz ?