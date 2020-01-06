Кудряшов возвращается в Турцию, а у Смолова, похоже, появился вариант с последней командой Испании

Федор Кудряшов снова едет в Турцию
Когда прошлой зимой у «Рубина» возникли финансовые проблемы и клуб либо переподписывал контракты со своими лидерами, либо их отпускал, один из ключевых игроков казанской команды Фёдор Кудряшов выбрал вариант с «Истанбулом». Весной прошлого года команда из провинции Стамбула Башакшехир шла на первом месте и была главным претендентом на «золото» турецкого чемпионата, но разбазарила преимущество и уступила титул «Галатасараю» на финишной прямой.
Кудряшов вернулся в родную РПЛ, продержавшись в Турции до лета – закончился контракт, а по условиям нового не договорились. Но у защитника не срослось и с дебютантом премьер-лиги «Сочи», который ушёл на зимний перерыв на последней строчке: уже этой зимой Кудряшов разорвал с клубом контракт.
Продолжать карьеру в своей стране защитник не захотел (писали, например, про интерес ЦСКА) или не смог и опять подался в Турцию. Местные журналисты сообщали, что руководство «Антальяспора» договорилось с российским защитником о контракте на полтора года. А уже сегодня состоялось официальное объявление.
Правда, не совсем понятно, почему Кудряшов принял именно такое решение – команда идёт в зоне вылета (в последнем туре чемпионата «Антальяспор» проиграл «Галатасараю» 0:5), а высокой зарплаты российский футболист вне лимита не добьётся никак.
Смолов и «Эспаньол» - реально ли это?
В недавнем интервью Евгению Савину нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказывал, что не поехал играть за «Вест Хэм» по глупости, с командами уровня «Лиона» не разговаривал вообще, а от «Барселоны» предложения так и не пришло – по этой причине он и не попробовал себя в желанной Европе.
С пиковых сезонов (2015/2016 и 2016/2017) Федора Смолова утекло много воды, но разговоры про его возможный отъезд в Европу продолжаются. Правда, теперь нападающего, который уже несколько лет как чаще светится в интервью и социальных сетях, сватают не в «Боруссию» и АПЛ – а в последнюю команду Ла Лиги.
Про интерес «Эспаньола» сообщают испанские издания, но огня добавил и бывший полузащитник «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов. Он рассказал, что Федором действительно интересуются:
- Теперь в агентских кругах мне сообщили, что у «Эспаньола» есть интерес к Смолову, но все упирается в деньги. Вопрос должен решиться в ближайшие день-два, - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».
В «Локомотиве» ничего конкретного по поводу возможно продажи не говорят:
- Правда ли, что Смолов может уехать в Испанию? А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде. Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся... Мне об этом ничего не известно, - прокомментировал ситуацию «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
И здесь интересный вопрос – как смотрит на возможность перехода сам Федор, который еще несколько лет назад даже не посмотрел бы в сторону захудалого аутсайдера. У «Эспаньола» 11 очков после 19 матчей, чистое последнее место в чемпионате и минимум шансов на выживание по итогам этого сезона.
Попытаться спасти такую команду – достойный челлендж. Только вот нужно ли оно Смолову?
Роналду крушит и продолжает заочное соревнование с Месси
В вернувшейся после зимней паузы Серии А продолжается чемпионская гонка. Фаворит сезона «Ювентус» размазал «Кальяри» (4:0), а Рон так соскучился за прошедшие недели по футболу, что оформил хет-трик и улучшил несколько своих достижений.
Для начала этот хет-трик стал для португальца 36-м в европейских чемпионатах (34 – в Испании, по 1 – в Англии и Италии). Таким образом Криш обошел лидера «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 35 хет-триков в чемпионате Испании.
При этом чемпионат Италии стал десятым турниром, в котором Роналду забивал по три за один матч. А вообще Рон клал хет-трики в Серии А, АПЛ, Ла Лиге, на чемпионате мира и чемпионате мира среди клубов, в квалификации Евро, в квалификации ЧМ, в Кубке Испании, в Лиге наций и в Лиге чемпионов.
Можно ли остановить эту машину?
Златан начал в «Милане» второй раз. Получилось не очень
Вчера стало известно, что статуя самого эгоцентричного и – давайте прямо – чуть ненормального игрока в мировом футболе пала под гнётом недовольных болельщиков «Мальмё» (Ибрагимович начинал в этой команде, а теперь стал совладельцем её прямого конкурента), но у Златана пока есть дела поважнее.
Мало кто верил, что после Штатов Ибрагимович будет востребован в Европе, но шведский нападающий всё же нашёл вариант для продолжения карьеры – его призвали в кризисный «Милан» (12-е место после 18 матчей).
Сегодня Златан снова (выступал за эту команду в сезонах 2010/2011 и 2011/2012) примерил на себе футболку «Милана». Дебют в рамках этого сезона получился так себе - Ибрагимович вышел на замену в матче с «Сампдорией» (0:0) на 55-й минуте и за 35 минут нанес один удар по воротам.
Заставлять партнёров по команде петь на его посвящении у Златана получалось круче.
Скопинцев в «Динамо»?
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил в телеграм-канале, что «Краснодар» и «Динамо» завершили трудные переговоры по поводу перехода в московский клуб левого защитника Дмитрия Скопинцева. Поскольку пока нет конкретной информации и официального объявления, говорить предметно об этом трансфере нет смысла - но после того, как бело-голубые объявят о покупке, мы обязательно к этому вернёмся.
Фото: instagram.com/smolovfedor_10, twitter.com/ClaudiaChopra