По данным источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 10 млн. Ещё € 5 млн предложено в качестве бонусов. Пока российский клуб не ответил на предложение по трансферу игрока.
Шомуродов перешёл в "Ростов" летом 2017 года из "Бунёдкора". Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
"Шальке-04" предложил € 15 млн за Шомуродова
Гельзенкирхенский "Шальке-04" хочет купить узбекистанского нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова, утверждает "Чемпионат", ссылаясь на GoSport.uz.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»