Сергей Хусаинов: Наши арбитры работают по понятиям. Кашшаи не сможет исправить положение

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы судейства РФС. По мнению бывшего судьи, иностранец не сможет изменить систему

- Назначение Виктора Кашшаи и Сергея Фурса? Это ожидаемое решение руководства РФС. Александр Егоров покинул свой пост [главы судейства и инспектирования], хотя ничего не предвещало такого развития событий. Ведь президент РФС Александр Дюков давал ему и полтора месяца на исправление сложившейся критической ситуации, и продавил мнение 14-ти из 16-ти руководителей клубов РПЛ, которые хотели немедленной отставки Егорова [осенью]. Планировали подождать до февраля - признавали, что есть ошибки, но пытались их исправить.



Но люди не успели прийти после новогодних праздников, а вот - новый руководитель. Работа, видимо, давно велась по поиску и согласованию. Это решение говорит о том, что ресурс использования своих кадров исчерпан. Нет пророка в своем отечестве. Выгоднее брать со стороны.



Почему Кашшаи? Дело вкуса. Как показывает опыт приглашения в Россию Роберто Розетти, а на Украину ещё раньше Пьералуиджи Коллины, такие действия ничего не меняют в плане подготовки арбитров высокого уровня как в национальных чемпионатах, так и в еврокубках. Коллина работал ещё дольше, чем Розетти у нас, но никаких качественных изменений не было.



Проводить семинары это одно. Важно, как арбитры реализуют себя на футбольном поле. Классный футболист - ещё не значит хороший тренер. Так же и судья. Если он высокого уровня, не факт, что из него выйдет хороший руководитель или функционер. Процесс подготовки арбитров, доведения их до высокого уровня - очень сложный процесс. Один человек не запустит его. Нужна команда.



Кашшаи, при всем уважении, на том материале, что у него есть, не сможет качественно и быстро исправить ситуацию. Командир другой, но воины те же. Поэтому я не верю в серьезные изменения в судейском департаменте.



В российском футболе глубокий системный кризис. На мой взгляд, назначение Кашшаи [не реальная мера, а] дипломатическое решение. Он не сможет исправить положение, тогда в РФС скажут: "Мы пошли навстречу, сняли, как нас просили, Егорова, и поставили иностранца. Подождите, дайте работать". А дальше все пойдет, как и раньше.



Нет человека, который мог бы исправить ситуацию один. Нужна команда. Но она будет неудобной даже для руководителей клубов.



Наши арбитры работают не по правилам, а по понятиям, как предписано руководителями. Не зря этот чемпионат настолько провальный в плане судейства. После поражения в хоккейном финале МЧМ этого года Ларионов заявил о коррупции в российском хоккее. Это система.



У нас инспекторы - бывшие арбитры, то есть люди того же круга. Кто-то может двойку арбитру Сергею Лапочкину поставить, как Юрий Чеботарёв. Правда, его потом два месяца до работы не допускают, о чём известно из проверенных источников. Пять двоек он Лапочкину поставил - а тот судит матч-открытие чемпионата!



Если инспектор в России получает два матча за месяц, это уже хорошо. У нас очень широкий штат инспекторов. С одним и тем же арбитром инспектор работает раза два за сезон. Но ведь этого мало! Как они могут отследить, прогрессирует арбитр или нет? Инспектор должен быть наставником, а в конце сезона выдавать подробный отчет.



Я становился свидетелем в ситуациях, когда инспекторов отчисляли, если они не ставили те оценки, которые хотят видеть руководители. Тогдашний глава Будогосский мог просто сказать: "Этому двойку не ставить". Но как, если он отсудил ниже плинтуса?



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