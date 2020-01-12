Российский арбитр Алексей Николаев заявил, что не объявлял о завершении карьеры и в ближайшее время не собирается этого делать.
Весной прошлого года сообщалось, что 48-летний судья не привлекается к обслуживанию матчей российской Премьер-лиги из-за проваленных тестов на физическую готовность.
"Нужно посмотреть, кто будет сейчас работать с судьями. Официально о завершении карьеры я не объявлял и не собираюсь это делать. Пока преждевременно говорить об окончании карьеры. В этом сезоне не приходится рассчитывать на работу в чемпионате России, потому что меня нет в рекомендательных списках. Что будет на следующий сезон, загадывать очень тяжело.
Если вы хотите рассмешить бога, то расскажите о своих планах. Есть такая поговорка. Планировать сложно, но хочется остаться в футболе", - цитируют Николаева "РИА Новости".
Арбитр Николаев: не собираюсь объявлять о завершении карьеры
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