Ранее была информация, что в услугах Соболева заинтересованы "Динамо", ЦСКА, а также неназванный клуб из чемпионата Англии.
Сегодня стало известно, что трансфер футболиста в ЦСКА сорвался. Подробности неизвестны.
Также сообщалось, что трансфер Соболева в клуб АПЛ сорвался из-за того, что игрок не провел достаточного количества матчей за сборную.
В текущем сезоне Соболев забил десять голов в 18 матчах.
Sport24
Соболев присоединился к "Крыльям" в Турции
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, которого ранее СМИ сватали в другие клубы, вернулся в расположение своей команды. Напомним, "Крылья" сейчас находятся на сборах в Турции, где готовятся ко второй части сезона.
Фото: ФК Крылья Советов
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