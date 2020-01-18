Соболев присоединился к "Крыльям" в Турции

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, которого ранее СМИ сватали в другие клубы, вернулся в расположение своей команды. Напомним, "Крылья" сейчас находятся на сборах в Турции, где готовятся ко второй части сезона.

Фото: ФК Крылья Советов