Бразильский клуб "Сантос" хотел арендовать у "Спартака" крайнего защитника Айртона. Москвичи отказались отпустить футболиста, сообщает Terra.
По данным источника, "Сантос" был готов платить половину зарплаты 22-летнего футболиста. По всей видимости, в "Спартаке" посчитали подобное условие неприемлемым.
Ранее уже сообщалось о возможном уходе Лукаса из "Спартака". При этом защитник перешел в московский клуб лишь перед началом сезона.
Источник: "Спартак" отказался отдать Айртона в аренду "Сантосу"
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