Напомним, Алдонин будет помогать бывшему партнёру Сергею Игнашевичу тренировать московское "Торпедо".
- Влияние Игнашевича на моё назначение? Его роль основная. Мы долгое время были партнерами и в клубе, и в сборной. Нам комфортно друг с другом. Над предложением долго не думал. Когда узнал, что мной интересуется «Торпедо», то был очень воодушевлен.
Крутой ли Игнашевич?Человек постоянно и каждодневно совершенствуется. То, как он видит футбол – это очень серьезно, детально и сверхпрофессионально, - цитирует бывшего игрока "Р-Спорт".
На перерыв москвичи ушли на второй строчке ФНЛ. Напомним, это дебютный сезон Игнашевича в качестве тренера, при этом автозаводцы проводят в ФНЛ первый сезон после возвращения из ПФЛ.
Алдонин: когда узнал, что мной интересуется "Торпедо", был очень воодушевлен
Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о своем назначении в тренерский штаб автозаводцев
Фото: ФК "Торпедо"
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