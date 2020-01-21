Алдонин: когда узнал, что мной интересуется "Торпедо", был очень воодушевлен

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о своем назначении в тренерский штаб автозаводцев
Фото: ФК "Торпедо"
Напомним, Алдонин будет помогать бывшему партнёру Сергею Игнашевичу тренировать московское "Торпедо".

- Влияние Игнашевича на моё назначение? Его роль основная. Мы долгое время были партнерами и в клубе, и в сборной. Нам комфортно друг с другом. Над предложением долго не думал. Когда узнал, что мной интересуется «Торпедо», то был очень воодушевлен.

Крутой ли Игнашевич?Человек постоянно и каждодневно совершенствуется. То, как он видит футбол – это очень серьезно, детально и сверхпрофессионально, - цитирует бывшего игрока "Р-Спорт".

На перерыв москвичи ушли на второй строчке ФНЛ. Напомним, это дебютный сезон Игнашевича в качестве тренера, при этом автозаводцы проводят в ФНЛ первый сезон после возвращения из ПФЛ.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Торпедо Игнашевич Алдонин ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь
ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ротор 25 52
2 Торпедо 25 51
3 Химки 25 50
4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
...
20 Факел 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Агент Джано рассказал о планах игрока на будущее 2
Журналист Егоров сообщил о возможности перевода Кокорина в "Зенит-2" 2
Алдонин: когда узнал, что мной интересуется "Торпедо", был очень воодушевлен 1
"Чемпионат": "Динамо" планирует попрощаться с Кардозу и Жоаозиньо, а также думает насчёт Панченко 2
Тренер ЦСКА поделился впечатлениями от Шкурина
"СЭ": Джано получит от "Спартака" более миллиона евро за разрыв соглашения 4
Геркус рассказал, что Денисов мог вернуться в "Зенит" в 2019 году 4
Экс игрок "Зенита" Вернидуб: Зеленский действительно слуга народа. Хватит этих старых, которые только грабили 4
Сульшер - о несостоявшемся переходе Холанда в "МЮ": нельзя давать контроль агентам
Защитник "Гамбурга" Пападопулос прилетит в Москву на переговоры с "Динамо" 4
В РПЛ открылся регистрационный период. Он продлится до 21 февраля
"Барселона" не смогла арендовать Вернера и Обамеянга. Новые цели - Родриго и Бен-Йеддер 1
Чалов входит в список интересов "Вест Хэма" 5
"Армавир" подписал темнокожего украинца Эммерсона 3
"Арсенал" начал переговоры по трансферу защитника сборной Украины Матвиенко
Судьи не заметили гигантский выход вратаря "Шеффилда" из ворот перед пенальти "Манчестер Сити" (фото) 1
«Челси» не сумел победить «Арсенал», играя в большинстве с 26-й минуты
«Ньюкасл» ушёл от поражения в матче с «Эвертоном», забив два мяча в компенсированное время 1
Гол Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд» в АПЛ
Дзюба выложил видео собственных голов в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом» 2
Директор «Чертаново»: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву 1
Испанские СМИ: «Барселона» может перехватить Вернера у «Ливерпуля» 2
Член наблюдательного совета «Химок» рассказал об интересе крупных инвесторов
Андрей Канчельскис: снижать количество команд РПЛ? Зачем нам на что-то переходить? От добра добра не ищут 1
Голкипер «Шинника» отправился на просмотр в Норвегию
Канчельскис: давайте тогда уже двадцать команд сделайте в РПЛ! Чего уж там?.. 3
«Чемпионат»: Шуньич может покинуть «Динамо»
Клуб Бекхэма хочет подписать Агуэро
Суарес сообщил, что приступил к восстановлению (фото)
Bild: интересовавший ЦСКА Боженик может отказаться от перехода в "Гамбург"
Все новости