Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом» ?? ? Три футболиста нашего клуба продлили контракты с «Ростовом», переподписав долгосрочные пятилетние контракты.? ? Желаем парням и дальше достойно защищать цвета нашего клуба ??? ? #МыРостов #ФКРостов #Шомуродов #Норманн #Глебов