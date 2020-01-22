Как сообщается на официальном сайте дончан, кипрский клуб арендовал форварда до конца сезона.
28-летний форвард сборной Исландии перешел в "Ростов" в 2018 году из "Мольде". За это время забил 8 голов в 38 матчах.
"Ростов" в нынешнем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. АПОЭЛ в нынешнем сезоне занимает 4-е место, набрав 18 очков в 15 турах
АПОЭЛ арендовал у "Ростова" Сигурдарсона до конца сезона
Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон продолжит карьеру в клубе АПОЭЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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