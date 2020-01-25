- Прошлым летом и осенью Юрий Сёмин очень хотел видеть Комличенко в "Локомотиве". Для него это была приоритетная фигура в линию атаки, он считал, что такой габаритный, умеющий продавливать форвард команде очень нужен.
Либо сознательный отказ, либо проигрыш "Динамо" в борьбе за молодого, мощного, прогрессирующего и обладающего российским паспортом Комличенко - в любом случае трансферная неудача руководства "Локомотива". Сёмин имеет все основания для недовольства. Тем более что о предметном интересе "Локо" к Соболеву тоже слышно не было, - написал Рабинер в своём телеграм-канале.
В составе "Локомотива" на данный момент числятся три нападающих, однако Лука Джорджевич надолго выбыл из строя, а Фёдор Смолов пропустил из-за повреждения большую часть осени. Летом истекает контракт с португальским форвардом Эдером.
В прошлом году Комличенко завоевал звание лучшего бомбардира Чемпионата Чехии и дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против Шотландии (4:0). В ворота команды Сан-Марино Комличенко забил свой первый мяч за национальную сборную.
Рабинер: Сёмин очень хотел приобрести Комличенко и имеет все поводы для недовольства
Известный журналист Игорь Рабинер рассказал, что Николай Комличенко, который в скором времени должен стать игроком "Динамо", был первой трансферной целью главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.
Фото: Global Look Press
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