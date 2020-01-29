Депутат Госдумы Лебедев: Кокорин должен сказать спасибо, что его оставили в "Зените" после того преступления

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который был переведен в "Зенит-2", в следующем сезоне вернется в основной состав клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Это внутреннее дело клуба, куда отправить своего футболиста. Могу сказать, что "Зенит" сделал благое дело, вообще оставив его в составе после того преступления, которое он совершил. Уже за это Кокорин должен сказать большое спасибо "Зениту". Где бы он сейчас был? Я не уверен, что его бы сейчас "Сочи" взял.

Я не думаю, что есть какие-то указания сверху. Если бы это было так, то они изначально с ним расторгли бы контракт. Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за "Зенит", - цитирует Лебедева Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Кокорин отказался переходить в "Сочи" на правах аренды. Супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2".

Агент Логинов сначала опроверг слова супруги Кокорина, но затем сообщил, что Александр действительно поедет на сборы с клубом.


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Теги: Лебедев Кокорин Зенит
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