Семин выразил опасение, что Фарфан не сыграет до конца сезона

Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин рассказал о восстановлении форварда Джефферсона Фарфана и оценил его шансы сыграть во второй части сезона.

Фото: ФК "Локомотив"