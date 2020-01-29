"Мне бы очень хотелось, чтобы он как можно быстрее поправился. Это тот форвард, который способен решать исход матчей. Но не забывайте, что у Фарфана была тяжелая травма — воспаление хрящей коленного сустава. Нападающий тренируется, но…
Точного прогноза сейчас нет. Есть ли опасения, что он вообще не сыграет весной? Да, есть", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".
35-летний перуанец продолжает восстанавливаться от травмы, полученной минувшим летом на Кубке Америки.
Напомним, что Фарфан выступает за "Локомотив" с сезона 2016/2017 и провел в составе "железнодорожников" 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. В этом сезоне Фарфан на поле не выходил.
Семин выразил опасение, что Фарфан не сыграет до конца сезона
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин рассказал о восстановлении форварда Джефферсона Фарфана и оценил его шансы сыграть во второй части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
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