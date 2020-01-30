— Они с Семиным дошли до такой точки, что не хотят вместе работать. Сейчас Семин не видит его основным нападающим. Мое мнение: внутри клуба у них есть неприятие.
Также Алексей Сафонов поделился мнением о том, получится ли у Смолова заиграть в Испании.
— Если там не получится, то надо заканчивать с карьерой. В команде, на которой нет никакой ответственности, он должен забивать. Это не «Барса», не «Реал». Это не тот переход, где его будут душить, — цитирует агента "РБ-Спорт".
О напряженных отношениях между Смоловым и Сёминым сообщал также журналист Сергей Егоров.
"Сельта" арендовала Фёдора Смолова до конца сезона с правом выкупа. В 14-ти матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги 29-летний нападающий забил три мяча.
Ведущие испанское спортивное СМИ Marca скептически отнеслась к приезду Смолова в испанский чемпионат.
Агент Сафонов: Смолов с Сёминым дошли до такой точки, что не хотят вместе работать
Известный футбольный агент Алексей Сафонов назвал в качестве одной из причин перехода нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в "Сельту" отношения с главным тренером Юрием Сёминым.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»