Ранее сообщалось, что футболист уже прибыл в Москву и ведёт переговоры с "бело-голубыми".
- Переход в "Динамо"? Ничего не могу сказать про это, я не перехожу в этот клуб, - заявил грек в интервью "Чемпионату".
Пападопулос выступает за "Гамбург" с 2017 года, перейдя из "Байера" за 6,5 млн евро. Текущая трансферная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, 1,5 млн евро.
Ранее грек выступал за "Олимпиакос", "Шальке" и "РБ Лейпциг". На его счету также 29 матчей за национальную сборную и 4 гола. В нынешнем сезоне Пападопулос провёл за "Гамбург" два матча во Второй Бундеслиге.
Пападопулос ответил на вопрос о переходе в "Динамо"
Защитник немецкого "Гамбурга" Кириакос Пападопулос рассказал о возможном переходе в московское "Динамо".
Фото: Getty Images
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