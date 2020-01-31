"Это совместное решение в интересах игрока и сборной. Слухи о том, что Федя не смог ужиться с Семиным? У нас большие специалисты во всех сферах жизни, которые знают почему-то все.
Вы уже, наверное, знаете, что нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жесткая позиция. Что будет, если Смолов хорошо себя проявит? Мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его.
Возможность выкупа игрока есть, но это необязательно. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму", — цитирует Мещерякова Sport24.
Напомним, что вчера "Локомотив" и "Сельта" объявили о соглашении по переходу Федора Смолова в испанский клуб на правах аренды до конца сезона. Сообщается, что "Сельта" сможет выкупить трансфер футболиста за сумму около 6 миллионов евро.
В первой части чемпионата России на счету Смолова 14 матчей за "Локомотив", в которых форвард отметился 3-мя забитыми мячами и отдал 3 голевые передачи.
Мещеряков прокомментировал информацию о разногласиях между Семиным и Смоловым
Председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков рассказал, что думает об информации о разногласиях между Федором Смоловом и главным тренером Юрием Семиным и оценил перспективы нападающего в испанской "Сельте".
Фото: ФК "Локомотив"
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