Мещеряков прокомментировал информацию о разногласиях между Семиным и Смоловым

Председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков рассказал, что думает об информации о разногласиях между Федором Смоловом и главным тренером Юрием Семиным и оценил перспективы нападающего в испанской "Сельте".

Фото: ФК "Локомотив"