Канделаки: Миллер настоял на названии "Матч ТВ"

Генеральный продюссер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, что Алексей Миллер настаивал на том, чтобы канал назывался "Матч ТВ".

Фото: "Российская газета"