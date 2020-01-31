"Сегодня день рождения Алексея Борисовича Миллера, и это хороший повод вспомнить, как мы с ним впервые встретились и обсуждали название нового федерального спортивного телеканала. Идея назвать телеканал "Матч" казалась всем безумной — прежде всего с той точки зрения, что телезрителю будет сложно его запомнить. Тем не менее Алексей Борисович настоял именно на этом варианте названия, и сейчас уже сложно представить спортивный эфир в нашей стране без "Матч ТВ".
И да, Алексей Борисович, не могу не добавить, что "Зенит" — чемпион. Как говорят у меня дома", — опубликовала Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
Телеканал "Матч ТВ" был создан начал свое вещание 1 ноября 2015 года и является общедоступным спортивным телеканалом. Владельцем "Матч ТВ" является АО "Газпром Медиа-Холдинг".
Тина Канделаки является генеральным продюссером "Матч ТВ" с самого открытия канала.
Канделаки: Миллер настоял на названии "Матч ТВ"
Генеральный продюссер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, что Алексей Миллер настаивал на том, чтобы канал назывался "Матч ТВ".
Фото: "Российская газета"
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