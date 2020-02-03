Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о подписании нового соглашения с главным тренером Валерием Карпиным.
Сегодня пресс-служба донского клуба объявила, что с Карпиным продлен контракт на пять лет.
"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Он влюблен в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его", - цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.
Напомним, Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года. Также он тренировал "Спартак", "Мальорку" и "Армавир".
"Ростов" в нынешнем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.
Арутюнянц: Карпин влюблен в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о подписании нового соглашения с главным тренером Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
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