Арустамян: "Ювентус" по-прежнему интересуется Миранчуком

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что интерес туринского "Ювентуса" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку не пропал.
Фото: Twitter Нобеля Арустамяна
"Ювентус" действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого", — приводит слова Арустамяна "RT на русском".

В зимнее трансферное окно Алексея Миранчука пытался подписать другой итальянский клуб - "Милан". Как сообщалось в СМИ, "россонери" предлагали за Алексея порядка 18 миллионов евро, но переход заблокировал лично главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

В нынешнем сезоне на счету Алексея Миранчука 21 матч за московский "Локомотив" во всех турнирах, в которых 24-летний полузащитник забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В числе голов 2 забитых мяча туринскому "Ювентусу" на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Действующий контракт Алексея Миранчука с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2021 года.


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Теги: Арустамян Ювентус Локомотив Российские трансферы Миранчук Ал.
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