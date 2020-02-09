"Ювентус" действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.
Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого", — приводит слова Арустамяна "RT на русском".
В зимнее трансферное окно Алексея Миранчука пытался подписать другой итальянский клуб - "Милан". Как сообщалось в СМИ, "россонери" предлагали за Алексея порядка 18 миллионов евро, но переход заблокировал лично главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
В нынешнем сезоне на счету Алексея Миранчука 21 матч за московский "Локомотив" во всех турнирах, в которых 24-летний полузащитник забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В числе голов 2 забитых мяча туринскому "Ювентусу" на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Действующий контракт Алексея Миранчука с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2021 года.
Арустамян: "Ювентус" по-прежнему интересуется Миранчуком
Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что интерес туринского "Ювентуса" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку не пропал.
Фото: Twitter Нобеля Арустамяна
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