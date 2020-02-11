- Сейчас Рейнгольд на обследовании, пока диагноза точного нет. Но точно можно сказать, что инсульта нет, слава богу. Жена находится рядом, разговаривал с его дочкой. Говорят, что сейчас ему делают УЗИ. Сейчас он уже находится в сознании, - цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Напомним, 77-летний Рейнгольд потерял сознание во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. Его увезли из манежа сразу в больницу.
Рейнгольд с 1960 по 1967 годы выступал за московский "Спартак", став чемпионом СССР и дважды победителем Кубка СССР.
Кавазашвили: Рейнгольд сейчас в сознании, инсульта нет
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о состоянии бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Валерия Рейнгольда, который сегодня потерял сознание и был госпитализирован.
Источник: soccernews
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