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L’Equipe: "Динамо" предложило 6 миллионов евро за нападающего франзуцского "Осера"

Московское "Динамо" сделало предложение о приобретении нападающего "Осера" Лассина Синайоко, выступающего в Лиге 1.
Фото: Footmercato
Московский клуб хотел приобрести игрока за 6 миллионов евро, однако получил отказ. 25-летний Малийский нападающий Лассина Синайоко выступает за "Осер" с 2019 года. В прошлом сезоне игрок провёл 34 матча в Лиге 1, забил пять мячей и отдал девять голевых передач. Контракт Синайоко с французским клубом действует еще один год. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость малийского нападающего составляет 4 миллиона евро.

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