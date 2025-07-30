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Агент Жиго высказался о возможном возвращении защитника в Россию

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы экс-защитника "Спартака" Самюэля Жиго, высказался о возможном возвращении француза в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"В данный момент из России ничего нет. Потенциальный трансфер? Почему бы и нет", - приводит слова агента "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно Самюэль Жиго перешел из "Марселя" в итальянский "Лацио" за 500 тысяч евро и заключил контракт до лета 2027 года - ранее защитник выступал за римлян на правах аренды.

Самюэль Жиго был игроком московского "Спартака" с 2018 по 2022 год - футболист провел за красно-белых во всех турнирах 110 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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