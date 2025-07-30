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Ледяхов: пока "Краснодар" испытывает проблемы игрового характера

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов оценил старт нынешнего сезона в исполнении "Краснодара".
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Пока команда испытывает проблемы игрового характера. Но и все соперники теперь относятся к "Краснодару" совсем по-другому, ведь это действующий чемпион. Естественно, другие команды выходят на "быков" с сильным настроем, - сказал Ледяхов "Чемпионату".

Напомним, вчера, 29 июля, команда Мурада Мусаева уступила "Крыльям Советов" в домашнем матче 1 тура группового этапа Кубка России со счетом 1:2. До этого, 26 июля, "быки" потерпели поражение во втором туре РПЛ от "Локомотива" с таким же счетом.

На данный момент "Краснодар" располагается на 9-й строчке в таблице РПЛ с 3 очками.

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