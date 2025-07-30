"Жедсона же никто не знает! Вот эта ситуация меня удивила. Если бы Жедсон просто шёл, никто бы не понял, кто это. Я даже не знаю, как он выглядит. Первый раз о нём услышали совсем недавно. Ну и неправильно хватать игрока и не дать ему поговорить. Может, журналисты просто хотели увидеть, как он выглядит. Смешно! Понимаю, когда приезжает какая-то звезда, а у нас 90% не знают, как он выглядит", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня, 30 июля, полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш прибыл в Россию для завершения перехода в московский "Спартак". В аэропорту футболиста встретили представители красно-белых, которые быстро увели футболиста и не дали журналистам пообщаться с португальцем.
Ранее сообщалось, что Фернандеш перейдет в "Спартак" за 25 миллионов евро, зарплата полузащитника в московском клубе будет составлять 4,5 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Это трансфер станет самым дорогим в истории клуба. На счету полузащитника два матча в составе сборной Португалии, ранее он выступал за английский "Тоттенхэм" и португальскую "Бенфику".
Мостовой - о встрече Жедсона в аэропорту: 90 процентов даже не знают, как он выглядит
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал встречу Жедсона Фернандеша сотрудниками "Спартака" в аэропорту.
Фото: Global Look Press