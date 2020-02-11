Бывший футболист "Спартака" Валерий Шмаров прокомментировал смерть ветерана красно-белых Валерия Рейнгольда в возрасте 77 лет.
"Я с ним мало общался, но он запомнился жизнерадостным и весёлым человеком, настоящий правдоруб. Играл в футбол на моей родине в Воронеже. Это большая утрата для спартаковской семьи. О Рейнгольде останется светлая память", - цитирует Шмарова РИА Новости.
Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год. В составе красно-белых Рейнгольд стал чемпионом СССР, а также двукратным обладателем кубка СССР.
Шмаров - о Рейнгольде: запомнился жизнерадостным и весёлым человеком, настоящий правдоруб
Бывший футболист "Спартака" Валерий Шмаров прокомментировал смерть ветерана красно-белых Валерия Рейнгольда в возрасте 77 лет.
Фото: "Советский спорт"
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