"Это был великолепный игрок, неординарная личной. Он очень любил футбол и "Спартак". Это трагическая новость. Хочется принести соболезнования близким Рейнгольда, но о нем будут помнить – это очень хороший футболист. К сожалению, он не занимался тренерской деятельностью, но от этого не любил меньше. И никогда не был равнодушным. "Спартак" очень трепетно относится к памяти своих игроков. Думаю, они как-то обязательно увековечат память Валерия", - цитирует Гершковича РИА Новости.
Напомним, Рейнгольд скончался в одной из московских клиник в возрасте 77 лет. Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год. В составе красно-белых Рейнгольд стал чемпионом СССР, а также двукратным обладателем кубка СССР.
Гершкович: о Рейнгольде будут помнить – это очень хороший футболист
Председатель Объединения отечественных тренеров и член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал кончину ветерана "Спартака" Валерия Рейнгольда.
Валерий Рейнгольд / Facebook.com
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