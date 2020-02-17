Иванов - о переводе Меркулова в дубль: зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде?

Президент "Урала" - о переводе Меркулова в дубль: зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде?

Фото: РИА Новости