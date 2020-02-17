Иванов - о переводе Меркулова в дубль: зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде?

Президент "Урала" - о переводе Меркулова в дубль: зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде?
Фото: РИА Новости
"У нас с Меркуловым контракт до конца мая. Почему он работает с дублем? А зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде. Для другой команды? Что касается игр за основной состав, никогда не говори никогда. У нас есть главный тренер, который будет решать. Но я бы его не ставил на матчи", - приводит слова Иванова "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что Меркулов может перейти в "Рубин" в зимнее трансферное окно.

Меркулов в нынешнем сезоне провел 20 матчей и отдал две результативные передачи. За екатеринбургский клуб он выступает с 2015 года.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 24 очка.


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Теги: Иванов Меркулов Урал
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