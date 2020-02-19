Напомним, судейство в матче вызвало бурное обсуждение среди болельщиков и экспертов. После этой встречи президент ЦСКА Евгений Гинер призвал уйти в отставку главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. В декабре Егоров покинул свой пост. Его место занял венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Сразу после того, как Казарцев дал финальный свисток, Гончаренко подбежал к Казарцеву и начал высказывать свое недовольство: "И ты сейчас ###### (фигней) занимаешься. Там рука, там...", - именно эти слова Гончаренко попали в эфир, после чего был выключен микрофон. Специалиста успокаивал вратарь Игорь Акинфеев.
"Видел, что Виктор Михайлович идёт ко мне, размахивая руками, и что-то говорит. По жестикуляции понимал, что он говорит о пенальти: показывал то на одну штрафную, то на другую. Но конкретно эти слова, клянусь, вообще не слышал.
Услышал их в записи, но не обиделся. Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Если камера будет ходить за всеми… Мы тоже употребляем такие слова. Тем более, вот это слово на букву "х" он сказал, повернувшись в сторону. Для камеры было слышно идеально, но мне, будучи на расстоянии, было реально неслышно. Потом он сказал "Спасибо за работу, всё было по делу", - цитирует Казарцева "Чемпионат".
"Мы тоже употребляем такие слова". Судья Казарцев рассказал, что не обиделся на мат Гончаренко
Судья Василий Казарцев рассказал, что его не задели слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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