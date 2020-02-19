"Мы тоже употребляем такие слова". Судья Казарцев рассказал, что не обиделся на мат Гончаренко

Судья Василий Казарцев рассказал, что его не задели слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, судейство в матче вызвало бурное обсуждение среди болельщиков и экспертов. После этой встречи президент ЦСКА Евгений Гинер призвал уйти в отставку главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. В декабре Егоров покинул свой пост. Его место занял венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

Сразу после того, как Казарцев дал финальный свисток, Гончаренко подбежал к Казарцеву и начал высказывать свое недовольство: "И ты сейчас ###### (фигней) занимаешься. Там рука, там...", - именно эти слова Гончаренко попали в эфир, после чего был выключен микрофон. Специалиста успокаивал вратарь Игорь Акинфеев.

"Видел, что Виктор Михайлович идёт ко мне, размахивая руками, и что-то говорит. По жестикуляции понимал, что он говорит о пенальти: показывал то на одну штрафную, то на другую. Но конкретно эти слова, клянусь, вообще не слышал.

Услышал их в записи, но не обиделся. Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Если камера будет ходить за всеми… Мы тоже употребляем такие слова. Тем более, вот это слово на букву "х" он сказал, повернувшись в сторону. Для камеры было слышно идеально, но мне, будучи на расстоянии, было реально неслышно. Потом он сказал "Спасибо за работу, всё было по делу", - цитирует Казарцева "Чемпионат".


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Теги: Казарцев Гончаренко ЦСКА
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