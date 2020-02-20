- Оказание услуг на базе спортивного сооружения по участию в организации и проведению: матчей футбольной команды ФК «Ростов» в рамках чемпионата России по футболу среди команд РПЛ, Кубка России по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также приуроченных к матчу предыгровых тренировок – 50 млн рублей, - сказано в документации.
1 января текущего года стадион перешел в собственность Ростовской области. На чемпионате мира 2018 года "Ростов-Арена" приняла пять матчей.
"Ростов" после 19 туров идёт на 3-м месте с 34 очками. 29 февраля команда возобновит сезон чемпионата России матчем с "Ахматом" в Грозном.
"Ростов" потратит 50 млн рублей на двухгодичную аренду "Ростов-Арены"
"Ростов" подписал договор об аренде "Ростов-Арены" сроком на два года, сообщает "Рейтинг Букмекеров" со ссылкой на документы клуба.
Источник: ФК "Ростов"
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