"Ростов" потратит 50 млн рублей на двухгодичную аренду "Ростов-Арены"

"Ростов" подписал договор об аренде "Ростов-Арены" сроком на два года, сообщает "Рейтинг Букмекеров" со ссылкой на документы клуба.
Источник: ФК "Ростов"
- Оказание услуг на базе спортивного сооружения по участию в организации и проведению: матчей футбольной команды ФК «Ростов» в рамках чемпионата России по футболу среди команд РПЛ, Кубка России по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также приуроченных к матчу предыгровых тренировок – 50 млн рублей, - сказано в документации.

1 января текущего года стадион перешел в собственность Ростовской области. На чемпионате мира 2018 года "Ростов-Арена" приняла пять матчей.

"Ростов" после 19 туров идёт на 3-м месте с 34 очками. 29 февраля команда возобновит сезон чемпионата России матчем с "Ахматом" в Грозном.


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Теги: Ростов Ростов-Арена
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