Семин оценил шансы Фарфана сыграть с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии здоровья игроков "железнодорожников" Чорлуки и Фарфана.
Фото: ТАСС
"У Чорлуки нет никакой травмы. Все в порядке. Он тренируется в общей группе.

Успеет ли Фарфан восстановиться к началу чемпионата? Сейчас он все еще тренируется по индивидуальной программе. Честно, не знаю, успеет ли он восстановиться к игре с "Зенитом", — цитирует Семина Sport24.

Джефферсон Фарфан не сыграл за "Локомотив" ни одного матча в текущем сезоне по причине травмы колена.

Перед весенней частью РПЛ "Локомотив" идет на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

29 февраля "Локомотив" проведет первый официальный матч в этом году на везде с "Зенитом".


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Теги: Семин Локомотив Чорлука Фарфан
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