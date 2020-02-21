- Ну что я могу сказать, "Спартак" конечно. В дерби не бывает фаворитов. Пару дней назад "Атлетико" тоже не был фаворитом в игре с "Ливерпулем", но выиграл. Так что надеюсь, что "Спартак" победит, - рассказал хорват.
Также Плетикоса рассказал, что следит и за "Спартаком" и за "Ростовом", за которые он выступал в России. Он верит, что обе команды будут бороться за чемпионство в этом сезоне.
Плетикоса считает, что "Спартак" обыграет ЦСКА в Кубке России
Экс-вратарь московского "Спартак" Стипе Плетикоса в интервью Sport24 назвал победителя матча четвертьфинала Кубка России "Спартак" - ЦСКА.
Источник: ФК "Спартак"
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