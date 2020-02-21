Агент Рами подтвердил интерес "Сочи" к игроку

Агент защитника сборной Франции Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз прокомментировал информацию о том, что 34-летний футболист может перейти в "Сочи".

Фото: rusunion.com