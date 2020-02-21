"Интересуется ли "Сочи" Рами? Да, интерес действительно есть", - цитирует агента Sport24.
Последним клубом француза был "Фенербахче". В настоящий момент Рами находится в статусе свободного агента.
В составе сборной Франции Рами стал чемпионом мира в 2018 году.
"Сочи" в нынешнем сезоне занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах.
Агент Рами подтвердил интерес "Сочи" к игроку
Агент защитника сборной Франции Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз прокомментировал информацию о том, что 34-летний футболист может перейти в "Сочи".
Фото: rusunion.com
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!