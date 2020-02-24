Источник: Башкиров переезжает в чемпионат Польши

Полузащитник Евгений Башкиров, который сегодня расторг контракт с "Рубином", продолжит карьеру в чемпионате Польши, сообщает telegram-канал "Инсайдлар".

Источник: Казанские ведомости