По версии источника, у 28-летнего игрока были предложения из России, как от клубов ФНЛ, так и РПЛ, но футболист захотел продолжить карьеру в европейском чемпионате.
В нынешнем сезоне Башкиров провел 11 матчей за "Рубин" в чемпионате России, забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: Башкиров переезжает в чемпионат Польши
Полузащитник Евгений Башкиров, который сегодня расторг контракт с "Рубином", продолжит карьеру в чемпионате Польши, сообщает telegram-канал "Инсайдлар".
Источник: Казанские ведомости
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