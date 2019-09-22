Ван дер Варт: в Нидерландах скучают по инстаграму Слуцкого, но не по тренерской работе

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт прокомментировал деятельность тренера Леонида Слуцкого в социальных сетях.
Фото: ФК "Рубин"
"Конечно, в Нидерландах скучают по Слуцкому, он же забавный. Но скучают по его Instagram, а не по тренерской работе. В конце "Витесс" уже не играл в футбол, выглядел плохо, и тренер принял решение уйти. Просто для него было главным побеждать. Моуринью и многих других тренеров тоже не заботит игра — главное результат.

Скажите, а в России это нормально, когда берёшь собаку и делаешь такое? Какая-то странная традиция", — приводит слова Ван дер Варта "Чемпионат".

Речь идёт о видеоролике, опубликованном в инстаграм-аккаунте Леонида Слуцкого, в котором он с помощью собаки "гипнотизировал" людей в комнате, в том числе своего помощника Василия Березуцкого.

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Собака-гипнотизёр. Часть 2???

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Леонид Слуцкий работал в голландском "Витессе" в период с 2018-го по 2019-й год.

В декабре 2019-го года 48-летний специалист заключил контракт с казанским "Рубином" сроком на пять лет.


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Теги: Слуцкий Рубин Витесс Ван дер Варт
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