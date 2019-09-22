Ван дер Варт: в Нидерландах скучают по инстаграму Слуцкого, но не по тренерской работе

Скажите, а в России это нормально, когда берёшь собаку и делаешь такое? Какая-то странная традиция", — приводит слова Ван дер Варта "Чемпионат".
Речь идёт о видеоролике, опубликованном в инстаграм-аккаунте Леонида Слуцкого, в котором он с помощью собаки "гипнотизировал" людей в комнате, в том числе своего помощника Василия Березуцкого.
Леонид Слуцкий работал в голландском "Витессе" в период с 2018-го по 2019-й год.
В декабре 2019-го года 48-летний специалист заключил контракт с казанским "Рубином" сроком на пять лет.