"Я разговаривал с губернатором Тамбовской области. Сложилась очень сложная ситуация. Конечно, это ни в какие рамки не лезет, что клуб кочует. По решению исполкома со следующего сезона все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах.
Что касается "Оренбурга", то там нужно просто увеличить вместимость. В остальном стадион готов. В течении двух-трех месяцев стадион приведут в порядок и установят дополнительные кресла", — цитирует Прядкина Sport24.
Перед рестартом РПЛ руководство "Тамбова" объявило, что стадион в Нижнем Новгороде станет для клуба "домашним" на весеннюю часть турнира. В первой половине сезона тамбовский клуб играл домашние матчи в Саранске на "Мордовии Арене".
Кроме того, тренироваться и жить футболисты "Тамбова" этой весной будут на арендованной базе московского "Спартака" в Тарасовке.
После 19-го тура "Тамбов" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице лиги, набрав 21 очко.
Прядкин: ни в какие рамки не лезет то, что "Тамбов" кочует по стадионам
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал проблемы некоторых клубов лиги с домашними стадионами.
Фото: РФС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!