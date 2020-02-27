"Я думал об этом, но, похоже, сейчас это невозможно. Я общался с клубом, там посмотрели и сказали, что нет возможности", - цитирует Джорджевича РИА Новости.
Джорджевич перешел в "Локомотив" из "Зенита" в летнее трансферное окно. За "Зенит" он выступал с 2012 года.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 4 матча и отдал одну голевую передачу.
"Локомотив" после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
Джорджевич признался, что думал о получении российского гражданства
Черногорский форвард "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал, что думал о получении российского гражданства.
Фото: ФК "Локомотив"
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