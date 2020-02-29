"Зенит" и "Локомотив" скатали унылые нули. Но в Питере нашелся повод включить глушилки

У "Локомотива" свои тараканы. В клубе меняются генеральные директоры, с кем-то "Локо" даже начинает судиться, но их конфликт с Юрием Павловичем Семиным - константа, введенная еще Ольгой Смородской. По некоторым данным, главный тренер "Локомотива" добился поддержки от президента РЖД. Олег Валентинович Белозеров Семина сохранил на посту до лета, но особо разбираться в ситуации не стал. Как итог - Семин продолжил тренировать "Локо", но остался с одним-единственным нападающим Эдером. Был, конечно, огненный матч Дмитрия Рыбчинского на сборах, но вряд ли кто-то верил, что юниор из "Локо" сходу начнет зажигать и в РПЛ.
Поэтому Юрий Павлович с самого начала матча был предельно взведен, как и весь "Локомотив". Гости жестко шли в каждое единоборство, не жалея ни себя, ни соперника. От Баринова сильно пострадал Дриусси, вместе с Малкомом занявший одну из позиций в нападении. Аргентинца пришлось с врачами поднимать на ноги. Следом Миранчук влетел в Дугласа Сантоса, разбив бразильцу нос в верховой борьбе. Понятно, что это желтая карточка, но Евгений Турбин эпизод проглядел. И отмазаться арбитр решил на чистом подкате Хеведеса под Малкома. Турбин показал желтую именнинику-немцу и попал под гневный шквал от Семина. Успокаивали главного тренера "Локо" Сухина, Крыховяк и желтая карточка от Турбина.
А дальше судья почему-то отключил последовательность и за срыв атаки Барриосом с фолом на Крыховяке не показал колумбийцу горчичник. Семин был взбешен, а Турбин как будто ждал вторую истерику главного тренера "Локо", чтобы отправить Юрия Павловича в подтрибунное помещение, смотреть футбол по телевизору. Не правы были обе стороны. Понятно, что Семин совсем себя не сдерживал, расплескивая эмоции на судейскую бригаду (после матча он сказал, что делал это без оскорблений). Но и Турбин, ошибочно не наказав Барриоса, чересчур жестко пошел по букве футбольного закона против главного тренера "Локо". И все это в матче, который имел огромное значение и для "железнодорожников" (понятно, что и для "Зенита", но у питерцев есть большой запас), и для будущего Семина в целом.
Удаление Семина болельщики "Локомотива" встретили соответствующей реакцией, на что на "Газпром Арене" нашелся свой ответ. Как защищали Дзюбу в матче против "Спартака"? Правильно, с помощью глушилок! Вот и снова они пригодились (это кошмар). А можете вспомнить хоть один стадион, где таким образом прививают болельщикам нравственные идеалы и речь на языке Пушкина? Конечно, такое может быть только в Питере. В общем, самое интересное протекало в отношениях "Локомотива" с Евгением Турбиным и окружающей реакцией. Арбитр еще раз вывел из себя гостей, когда дал вводить мяч из аута "Зенита", хотя должен был "Локо", и Ерохин создал и сам загубил единственный опасный момент в первом тайме - удар в штангу.
Во втором тайме начался футбол. Суровый российский футбол на стыке зимы и весны, когда на поле нет ни одного игрока в оптимальной физической форме, как будто не было тренировочных сборов и контрольных матчей, когда скорость игры хочется поставить, как в Youtube на 1,75, чтобы удары и передачи были похожими на настоящие. Весь дриблинг сходился к силовому, а Алексей Миранчук к середине второго тайма шел в обводку чаще, чем весь "Зенит" (4 против 3). А финты-то ждали в Питере не от Миранчука, а от Малкома, который наконец-то появился в основе. Но бразилец ни разу не сходил в удачную обводку. Дважды пробовал - оба раза провал. Единственный раз Малком ударил по воротам, не нарушив спокойствия Гилерме.
К 70-й минуте "Зенит" начал уставать и за 5 минут набрал 3 желтые карточки. Последовательно на горчичники нарвались все питерские разрушители - Иванович, Ракицкий и Оздоев. К тому моменту Эдер едва передвигал ноги (как быстро пролетели 4 года, когда португалец в дополнительное время мог класть мощные победные мячи), и, чтобы усилить давление на защиту "Зенита", кто-то из тренерского штаба "Локо" (Семин же смотрел матч с трибуны) заменил португальца на Жемалетдинова. Рифата наигрывали в нападении на Кубке Париматч Премьер, и тот вариант особо никого не убедил, но других не было.
Эксперимент провалился и в Питере. Жемалетдинов проводил почти все время, помогая защитникам, а после его выхода "Локомотив" перестал бить по воротам Лунева. У гостей просто не было человека, способного зацепиться за заброс, как это получалось у того же Эдера. Без Дзюбы в "Зените" такого же магнита для передач Сергей Семак не нашел, поэтому и передач в штрафную "Локо" много не летело. Питерцы старались тревожить Гилерме ударами со средней дистанции, которые имели никакую точность.
Центральный матч тура в середине ноября и сразу после зимнего перерыва - это как только-только приготовленный борщ и разогретый. Вроде бы ингредиенты одни и те же, и готовил один и тот же человек, но вкус абсолютно разный. Может, если бы Миранчук забил в добавленное время после выхода один на один с Луневым, то обсуждалось бы поражение "Зенита", искали бы зависимость результата питерцев от наличия/отсутствия на поле Дзюбы, разбиралась бы работа Сергея Семака на тренировочных сборах, учитывая в каком состоянии команда подошла к возобновлению чемпионата. Но Миранчук в дуэли с Луневым проиграл, а, значит, удаление Семина и судейство Турбина остались главными событиями матча. Не будь скандалов в тайме первом, то слова "зевота, скукота, тоска" стали бы главным описанием питерской встречи. А так хоть судья немного взбодрил. Добро пожаловать, Виктор Кашшаи!
Чемпионат России
20 тур
Зенит – Локомотив 0:0
20 тур
Зенит – Локомотив 0:0
Зенит: Лунёв, дос Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сутормин (Кузяев, 88), Ерохин (Жирков, 78), Барриос, Оздоев, Дриусси (Азмун, 70), Малком
Локомотив: Гильерме, Хёведес, Чорлука (Мурило, 89), Магкеев, Кверквелия, Игнатьев, Миранчук, Крыховяк, Баринов, Мариу, Эдер (Жмалетдинов, 76)
Предупреждения: Хеведес, 14, Гильерме, 33, Иванович, 70, Ракицкий, 72, Оздоев, 74
Фото: официальный твиттер "Локомотива", официальный сайт РПЛ