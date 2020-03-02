Тарасов возвращается в Россию после операции в Италии

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов возвращается в Россию после операции в Италии.

Источник: ФК "Рубин"

- Друзья, всем привет! Сегодня я вылетаю на родину к своим девочкам. Хочу сказать всем большое спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые я получил в директ после моего поста, связанного с психологом, к которому я обратился.



Я прочитал, наверное, больше 100 сообщений с разными историями из ваших жизней, сделал много выводов. Всем спасибо за это, - рассказал Тарасов в instagram-stories.



Напомним, 32-летний футболист в феврале подписал контракт с "Рубином", а на одной из следующих тренировок получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, который выбил его из строя до конца сезона.