- Как такового голосования не было, потому что два других города сняли свои заявки и осталось два кандидата на два года. Все определилось достаточно быстро. В презентации коллег из аппарата было подчеркнуто, что заявка сильная и все гарантии предоставлены, - цитирует Сорокина ТАСС.
Напомним, в 2021 году в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.
Сорокин - о Суперкубке УЕФА в Казани: как такового голосования не было
Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал выбор Казани в качестве организатора Суперкубка УЕФА 2023 года.
Источник: ФК "Рубин"
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