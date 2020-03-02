- Штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы или до семи лет лишения свободы. Вот и думайте, что лучше — громадный штраф или хороший футбол, - цитирует Мейтина "СЭ".
Мейтин рассказал, какие наказания получат участники драки перед игрой "Динамо" - "Спартак"
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, какое наказание ждёт болельщиков, которые устроили драку в троллейбусе и в метро перед игрой "Динамо" - "Спартак" (0:2).
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