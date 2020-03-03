- После того, как удалили Юрия Палыча, во втором тайме, потеряли много контроля владения мячом. Ты всегда зациклен на игре и моментах, но когда понимаешь и видишь, что твоего тренера удаляют - по-другому все воспринимаешь, ведь на поле уже нет главного. В конце могли дожать, но это эмоции, в таких играх их сложно контролировать, - цитирует футболиста Sport24.
"Локомотив" после 21-го сыгранного тура идём на пятом месте с 35 очками.
Алексей Миранчук рассказал о последствиях удаления Сёмина в матче с "Зенитом"
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, как удаление наставника Юрия Сёмина повлияло на команду в матче с "Зенитом" (0:0).
Источник: Rusfootball.info
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