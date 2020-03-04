По его словам, это дискриминация всего российского футбола.
"Ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за десять. Перенесли бы игру тогда в другой город, мы готовы сыграть в любом месте, где можно играть, но на таком поле, как сейчас в Ярославле, играть нельзя, это дискриминация всего российского футбола. В ХХI веке уже все научились делать поля, есть фирмы, которые дают гарантии. Не подготовить газон - это позор, у меня нет слов, просто фантастика, такое только у нас может быть", - цитирует Иванова ТАСС.
Матч должен был пройти сегодня в Ярославле, но из-за неудовлетворительного состояния газона было решено перенести встречу на неопределенный срок.
"Урал" после 20 туров в РПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. 8 марта екатеринбургский клуб сыграет с "Сочи" в рамках 21-го тура чемпионата России.
"Это позор. Такое только у нас может быть". Президент "Урала" - о переносе матча с "Шинником"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал перенос четвертьфинального матча Кубка России с "Шинником".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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